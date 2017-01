PROGRAMA 2 | SEGUNDA TEMPORADA 'CASADOS A PRIMERA VISTA'

Llega el gran día, ya no hay vuelta atrás. Andrea y Bernardo están muy nerviosos, cuando el novio ve a su futura mujer dice que le ha parecido un ángel. Sin embargo, a Andrea no le termina de convencer su futuro marido. Ambos se dan el 'Sí, quiero' con dos fríos besos. Andrea no se siente atraída por él. La tensión parece sentirse en el ambiente... ¿Se enamorarán en la convivencia?