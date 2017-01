PROGRAMA 2 | SEGUNDA TEMPORADA 'CASADOS A PRIMERA VISTA'

Si el día de su boda ha tenido de todo la noche no promete ser menos. Sabrina y Jonathan se han besado, abrazado y congeniado en su primer día de casados y la recién esposa quiere sorprender a su marido con un picardías "súper bonito" para su primera noche juntos. Jonathan está calentito, no podía ser menos, y cree que va a ser una gran noche. De primeras los tatuajes no le gustan mucho a su mujer pero no creemos que le importe demasiado... ¿Qué pasará en su primera noche de amor?