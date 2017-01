PROGRAMA 1 | CASADOS A PRIMERA VISTA

Enrique reconoce que tuvo que dejar su ciudad natal, Valencia, porque necesitaba un cambio de aires, ya que nunca ha tenido suerte en el amor. Nuestro Test determina que hay una persona compatible con él, y decide contárselo a su madre, que no se toma muy bien la noticia y no se fia de que este experimento pueda salir del todo bien. Eloisa, su madre, no quiere que su hijo sufra.