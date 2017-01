PROGRAMA 7 | SEGUNDA TEMPORADA 'CASADOS A PRIMERA VISTA'

Las parejas siguen insistiendo a Cristina en que Tito es buen chico. Llega el momento de las copas y Tito se crece en piropos: "Ese vestido me encanta pero más me encantaría en el suelo de mi habitación", "Hoy no brillan las estrellas porque han visto tu carita y tienen celo de ellas" que todos aplauden pero que molestan a Cristina cada vez más: "Prefiero que me lo diga a solas, que no delante de todo el mundo para quedar bien". Aunque tras un par puede que esté más receptiva.