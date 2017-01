PROGRAMA 5 | SEGUNDA TEMPORADA 'CASADOS A PRIMERA VISTA'

Mónica y Pedro ya viven en pareja, y han establecido su nidito de amor en casa de Pedro. Para inaugurar la convivencia, Pedro ha hecho una comida de amigos, en la que una de las invitadas es una ex suya, cosa que a Mónica no le ha hecho ninguna gracia. Además, la tensión se palpa en el ambiente entre Charo, la ex de Pedro, y Mónica.