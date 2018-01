"Te has pasado de machista y eso te resta mucha follabilidad", por @Becaria_

Llegué, me tiré en el sofá y me desesperé. Así se resume mi segundo Casados a Primera Vista después de tomar unos hierbajos en un ecobar dogfriendly y el panorama no me pudo doler más en el útero. Sí, es lo que tiene ser una chica muy emocional y profunda. Pero la culpa de todo la tienen el jubilado del Sardinero y la pija del Barrio Salamanca, que en vez de ponerse a echar el primer polvo como Dios manda y probar geles de placer retardantes, sexo tántrico y esas cosas de la madurez, se han ido a una tienda de máscaras de madera espantosas como señores que se creen adolescentes. A ver, guapos, que ya tenéis 52 años y no está la cosa como para perder el tiempo, ¿no? Disculpad que os tutee.

El rollo bollo entre la granadina que no dice más que tonterías y la de pueblo que le arde el chichi como el empaste de un dragón y no ve cómo meterle ficha, es del todo rollo menos bollo y no mejoran mi situación y optimismo viendo el programa. Pero, Sheyla, guapa, mis dudas tengo de que de verdad te guste comerte un coño.

Las nuevas parejas ya son para chupito, menos mal que esta noche con unos gintonics el bajón se me pasa. He estado a cinco minutos de suicidarme con la rubia cosplayer (la que se disfraza en salones manga de personajes guarris japoneses) con voz de haberse fumado una cachimba de helio y el morenazo clavado a Craig David con menos neurona que un bebé de Playmobil. Vaya matrimonio. Nada, que no han follado. ¿Qué hacéis ahí? Lo que me ha dejado muy contrariada es la actitud machista de él cuando su intelectual esposa le regaló el libro con los selfies del culo de Kim Kardashian y dijo que no le gustaría que ella fuese de “las que se hacen fotos desnuda y las suben a Internet”.

Tío, te has pasado de machista y eso te resta mucha follabilidad aunque ya no os hayáis comido un colín la primera noche con la negrófoba de tu suegra de por medio. Fatal, no llegáis a la cena de Navidad.

Y para rematar mi angustia, están el monitor de Zumba del gimnasio con cara de arrimarte la cebolleta con música de Maluma en la primera cita y la dependienta/camarera que quiere al marido para ella sola y que no lo mire nadie, ahí bien atadito a la pata de la cama. Eso también es machista. Otro polvo desperdiciado, no hago carrera con vosotros.