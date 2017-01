"Los ayudantes a 'ser feliz' de nuestras parejas" por @SuperFalete

Cristina y Tito tienen a la hermana de él. De nada le ha servido a Cristina que la convivencia con Tito se haya iniciado en Barcelona porque la hermana de Tito ha decidido que si hay que hacerse más de mil kilómetros para decirle a su cuñada que tiene “culo carpeta” o que "Absorbes a mi hermano y no le dejas ser como él al 100%", se va y se lleva a la madre. Cristina, por su parte, viendo que la familia de Tito no se adapta bien al hecho diferencial catalán, les invita a comer calçots, con lo indigestos que son sobre todo a la hora de pronunciarlos si eres de Cádiz. “Calcos” dice Tito que se llaman. “Calsonada” o “calsones” dice la madre. Y, al final, los llama “cebollinis” que es, precisamente, lo que echa de menos arrimar su hijo porque al fin y al cabo están casados, aunque hace poco más de un mes no sabían el uno del otro.

"Cuando una pareja no funciona en la cama, en la pista de baile y en la de paddle está todo perdido"

Sabrina y Jonathan tienen a la madre de él también, Marisa. La que habla claro, la que dice que es brujita y que ahora ha resultado que también es jugadora amateur de bingo. Esta pareja tiene aficiones similares: son runners y no le tienen miedo al cáncer de piel. De hecho, hacen competiciones a ver quién se chamusca más al sol. Hay algo que les separa: que la ambición proteica de Jonathan le lleva a considerar un manjar las hamburguesas de caballo y a Sabrina no le gustan. Y luego está lo de "los mickeys"… ¿Cómo puedes confiar en alguien que tiene guardados en el armario unos muñecos de Mickey y Minnie en pose cariñosa?



José Ramón y Alberto parecen tener una familia normal y razonable y aunque tienen a Alexandro, no ha aparecido en este programa y todo va bien. Además, practican deportes de riesgo juntos, con lo que eso une. Esta pareja funciona tanto que hasta agradecen la visita sorpresa de la madre de uno de ellos, que es la prueba de fuego definitiva.

Mónica y Pedro tienen a Alexia, pero no necesitan a alguien externo para que no funcione. Ella dijo que creía estar enamorada, pero también que quería cambiarle. Es decir: me enamoro de ti, pero quiero convertirte en otra cosa. La convivencia entre ellos ha demostrado que cuando una pareja no funciona en la cama, en la pista de baile y en la de paddle está todo perdido. Yo nunca juego al paddle para no llevarme estos disgustos. Mónica, a la desesperada, ha hablado con Alexia y dice que “Alexia me ha hecho sentir como su hermana”. Luego escuchas a Alexia e identificas más a Mónica con una prima:”Mónica me da muchísimo miedo”. Hay que decir que Pedro también da miedo.



Bernardo y Andrea no tienen a nadie porque no les hace falta. Lejos queda el momento en el que él le señalaba un prado y le decía que la iba a convertir en su princesa de cuento. De hecho, ya se han divorciado. Lo agradecerá Andrea, más todavía Bernardo y, sobre todo, la psicóloga a quien le mando un abrazo.



Y la semana que viene hay reunión de las parejas que quedan. Los abogados ya se frotan las manos, esto va a ser un negocio.