PROGRAMA 4 | 'CASADOS A PRIMERA VISTA'

Cristina y Tito despiertan en la Riviera Maya después de su noche de bodas. Tito, el cariñoso, se ofreció a enjabonar a Cristina, algo que ella dijo saber hacer sola. Trató de conquistarla con su lado más romántico y escribiéndole en el espejo un “Buenos días princesa”, algo que parece que no sorprendió a Cristina demasiado. Decepcionada afirma que "No se con qué tipo de chicas habrá estado él, pero a mi con una nota no me va a conquistar".