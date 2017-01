PROGRAMA 1 I SEGUNDA TEMPORADA 'CASADOS A PRIMERA VISTA'

La tensión entre Alexia y Mónica crece por momentos. Mónica no está de acuerdo con la decisión de Pedro de haber invitado a su ex novia. Alexia se da cuenta de que Mónica está enfada con ella pero tampoco toma medidas para no dar la nota. Ella la da y ¡le encanta!