La presencia de Alexia en la boda no deja indiferente a nadie. Especialmente a Mónica que está impactada por el comportamiento de la ex novia de su marido y de su propio marido al que siente indiferente con ella. La decepción y los celos comienzan a notarse en la novia necesitada de marido... La familia de Mónica le lee la cartilla "Para ella esto no es una aventura"