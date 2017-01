TOP DANCE - PRIMERA GALA CASTING

El B-Boy granadino no convence al 60% del público necesario para ser valorado por el jurado de 'Top Dance'. Alejandro López derrocha energía sobre el escenario al ritmo de 'We will rock you', por lo que Bustamante no duda en reprochar a los espectadores lo exigentes que se han mostrado y termina gastando su única llave-comodín para garantizarle una plaza en la academia del programa. #TopDanceCasting