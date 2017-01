Internet no es 'Yayo-Friendly'

PROGRAMA 06/05/2212

Hablando de cómo las personas mayores no se llevan bien con las nuevas tecnologías, la semana pasada pedimos a la audiencia que nos mandasen vídeos de sus abuelos diciendo 'Yo soy follower del Twitter de Schwarzennegger y me gusta ver sus blue rays en la Play Station para demostrar que internet no es 'yayo-fiendly'.