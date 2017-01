Reigns, Orton & Neville ganan a Sheamus, Kane & Kofi Kingston por DQ

Antes, al principio del programa, Dean Ambrose sale al ring con el cinturón de WWE, Ambrose habla sobre las fotos que colgó en Instagram estando en New Orleans, y habla de Seth Rollins. Rollins sale y amenaza con coger el cinturón a su manera si Ambrose no se lo da. Ambrose lo deja en el suelo, y Rollins se da cuenta de que es una réplica. Ambrose dice que perdió el cinturón en New Orleans, pero que lo encontrará para Money in the Bank y sale del ring.

Publicidad