'¡Boom!' cumple 700 programas

Primera pregunta, primer ¡boom!

Los nuevos contrincantes de ' Los Lobos ', los '', no han tardado ni una pregunta en hacer '¡Boom!'. Se nota que el arte no es su fuerte y bajo la pregunta: "Para celebrar los 700 años del nacimiento de Dante, el gobierno Italiano le encargó ilustrar la 'Divina Comedia a:", y en el último instante no han cortado el cable que era. Empezamos mal Papis Mochileros.