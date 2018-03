¡Lo ha vuelto a hacer!

MOMENTOS 30 DE NOVIEMBRE

La ‘hermanica’ May ha repetido la jugada! Si el pasado jueves fue capaz de completar toda una ronda de la fase dos sin fallos y acertó de carrerilla 23 preguntas, ayer hizo lo mismo pero cometiendo un único error y casi fuera de tiempo. ¡No hay quien la pare! Sus compañeros de equipo no tienen más remedio que ver cómo May se guisa y se come ella solita toda la fase mientras sus rivales se desesperan, ya que no pueden hacer nada ante tanto poderío cultural.