Un personaje de cómic se cuela en la Sagrada Familia

¡BOOM! 702 AGOSTO 10

Al parecer 'Los Pacos' han leído pocos cómics y no ha sabido contestar a la pregunta sobre '¿quién visitó la Sagrada Familia de Barcelona en uno de sus cómics? Estaba claro que Popeye no era, el capitán Haddock no visitó la Sagrada Familia con Tintin, Corto Maltés nunca apareció por España y el Botones Sacarino a pesar de ser una historieta cómica de España, tampoco visitó la Sagrada Familia. Por tanto, sin pensarlo dos veces, no quedaba otro super héroe de la talla de Batman que si que haya cumplido una gran misión en la espectacular Sagrada Familia. ¡Grande Batman!