Animales bonitos pero altamente violentos

La mofeta, la tortuga de los Galápagos, el kiwi… lindos animalitos que a veces no lo son tanto. Y si no, que se lo pregunten al equipo gaditano ‘El club de la tostada’, que han descubierto muy a su pesar que a veces las cosas no son como parecen… ¡booom!