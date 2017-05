MOMENTOS '¡BOOM!' 23 MAYO

Este es uno de aquellos vídeos que no deberías perderte, porque seguro que te arranca una sonrisa: Jose, miembro del equipo campeón ‘Los Lobos’, ha bailado la sensual canción ‘La Lambada’ con un estilo muy particular y acompañado de la música de… ¡Oasis! La combinación ha resultado explosiva y e incluso el propio Juanra se ha tenido que tapar los ojos porque no dada crédito a lo que estaba viendo.