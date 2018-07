Arturo Valls y las canciones del grupo Mecano en 'Ahora caigo'

Arturo Valls confiesa que ha cantado una canción de Mecano muy dulcemente, ha sido la de: "Si te reencarnas en cosa hazlo en lápiz o en pincel y gala de piel sedosa que lo haga en... lienzo o en papel". El concursante no la ha sabido completar pero el oponente lo ha dicho con mucha seguridad, declara que le gusta mucho el grupo, es fan de Ana Torroja. Arturo dice que es más de Nacho Cano pero no este tema que parece que el cantante se dormía.



Otra de Mecano para la concursante que completa muy fácil. Es la de "No ha marcha en Nueva York y los jamones... son de york". Como siempre el público le pide otra y Arturo, 'que no le gusta nada cantar canciones del grupo, se arranca con la de "No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, déjalo ya. que..."



Una de las oponentes pierde el duelo y se prepara para caer y en eso que está diciendo "ésto no lo tenía previsto" cae con un grito espontáneo.