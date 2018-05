MOMENTOS '¡AHORA CAIGO!' 24 DE MAYO

No cabe duda de que la literatura no es la asignatura favorita de Paco, un concursante de '¡Ahora Caigo!', que ha sorprendido a Arturo Valls y a los presentes con sus múltiples nombres no acertados de un famoso capitán. ¡Revívelo!