De los creadores de "no sé lo que es la Guerra Civil española", llega a '¡Ahora Caigo!' el "toro de Berlín"

MOMENTOS '¡AHORA CAIGO!' 16 FEBRERO

Por si la escasa cultura de dos de nuestros concursantes sobre la Guerra Civil española no fue suficiente, llega a '¡Ahora Caigo!' el concursante que no ha caído en que la construcción más famosa de Berlín fue su muro. "El toro de Berlín, el faro de Berlín", han sido algunas de sus respuestas. Arturo Valls no daba crédito. ¡No te lo pierdas!