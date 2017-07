MOMENTOS '¡AHORA CAIGO!'

¡Que no falte el sentido del humor! En el plató de '¡Ahora caigo!' no vamos a aburrirnos y tú puedes divertirte con nosotros viéndonos desde la pantalla. Parece que al concursante de atrás no le ha hecho mucha gracia el chiste de Arturo Valls... ¿Qué te parece a ti?