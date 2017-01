Santiago Cañizares: "Nos cuesta llegar a la gala y no hacer el ridículo"

NOS COLAMOS EN SUS ENSAYOS

No hay semana difícil para Santiago Cañizares, todas parecen imposible. El portero todavía no se ha quitado el miedo a llegar a la gala y hacer el ridículo pero confiesa que se esfuerza mucho en cada paso por evitarlo. Mayte ha reconocido que le llora por las noches porque no sabe bailar. ¿Tendría que dejar de lado los miedos y las presiones?