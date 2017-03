Gabourey Sidibe habla tras su drástica pérdida de peso: "Ahora amo mi cuerpo"

Gabourey Sidibe | Agencias

"Estaba en guerra con mi cuerpo. Si hubiera empezado el tratamiento más pronto, no hubiera pasado tanto tiempo odiándome a mí misma. Ahora amo a mi cuerpo. No tengo nada de feo". Estas son las primeras palabras de Gabourey Sidibe tras perder más de 70 kilos.

La actriz de series como 'Empire' o 'American Horror Story' sufría sobrepeso desde hace años, cuando le fue diagnosticada diabetes tipo 2. Sidibe se ha sometido a una operación de laparoscopia bariátrica en mayo del año pasado para perder peso. "Mi cirujano me dijo que me cortaron el estómago por la mitad. Esto limitaría mi hambre y mi capacidad para comer. Mi química cerebral cambiaría y me gustaría comer más sano. ¡Me lo llevo! Mi relación de toda la vida con la comida tenía que cambiar".

Gabourey Sidibe | People

En una entrevista para la revista People, Gabourey Sidibe no ha querido decir cuántos kilos ha perdido exactamente, ya que "es algo personal para mí". En esa misma entrevista, la actriz habló de la dura infancia que tuvo a causa de su problema de sobrepeso: "Era una niña gorda. La gente decía cosas de mí que no decían de otros niños".

En mayo saldrá a la venta 'This Is Just My', su libro autobiográfico en el que la actriz protagonista de 'Precious' contará cómo ha luchado contra el sobrepeso, la depresión, la ansiedad y la bulimia.