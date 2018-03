Zidane: "Me hubiese gustado evitar a la Juventus en cuartos de la Champions"

"SERÁ UNA ELIMINATORIA COMPLICADA, ESTÁ 50-50"

Zidane reconoce que le hubiese gustado "evitar" a la Juventus en cuartos de la Champions y también habló sobre Bale: "No está triste, está contento de estar en el club". Sobre Neymar, dijo que "es un buen jugador y lo sabemos, pero no es bueno hablar de alguien que no es nuestro".