Samsung explica por qué los Galaxy Note 7 explotan

La investigación de Samsung revela que las explosiones de los modelos Galaxy Note 7 se produjeron por el tamaño de las baterías, entre otros factores.

En un informe publicado por The Wall Street Journal y recogido por el portal 'The Verge' aseguran que las baterías no encajaban correctamente en los dispositivos, lo que provocó un sobrecalentamiento y las explosiones.

Cuando se registraron las primeras explosiones, la compañía reconoce que pensó que se trataba de errores puntuales. Después, al ver que los incidentes se repetían, decidieron sustituir todos los dispositivos rotos, lo que provocó más fallos por el aumento descontrolado de la producción.