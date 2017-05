¿Qué significa la flor morada que ha aparecido en las reacciones de Facebook?

Las reacciones que Facebook introdujo hace unos meses para expresar más sentimientos sobre un determinado tema además del clásico 'me gusta', llevan ya algo más de un año en la red social. Se puede elegir entre seis para reaccionar a una publicación: 'Me gusta', 'Me encanta', 'Me divierte', 'Me asombra', 'Me entristece' y 'Me enfada'.

Sin embargo, desde hace unos días, ha aparecido una nueva función entre las reacciones con forma de flor morada y que se utiliza para decir '¡Gracias!'.

De esta manera, Facebook quiere que todos los hijos den las gracias a sus madres con motivo del Día de la Madre, y por ello permite 'enviar' estas flores moradas.

La flor ya apareció en la red social hace un año, también con motivo del Día de la Madre, por lo que todo apunta a que este año volverá a desaparecer después de que acabe esta celebración, que tendrá lugar este domingo 7 de mayo.