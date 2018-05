La nueva broma viral por WhatsApp: un punto negro que bloquea el móvil

En las últimas horas ha crecido como la pólvora la difusión de una nueva broma informática por WhatsApp, un mensaje cuyo protagonista es un amenazante pero tentador círculo negro. De hecho, el texto que lo acompaña dice: "Si tocas el círculo negro, whatsapp se te quedará pillado", mostrando a continuación un 'emoji' en forma de círculo negro y, al lado, el mensaje "no tocar".

Como informan varias páginas especializadas en tecnología, no se trata de un virus sino de una broma que afecta al funcionamiento del smartphone. Efectivamente, si se pulsa, bloquea la aplicación WhastApp y todo el terminal, por lo que obliga a un reinicio. En realidad, todo queda en ese susto.

En cualquier caso, los expertos recomiendan hacer caso al mensaje de 'No tocar' y eliminar el mensaje, para evitar la tentación. Para quien decida arriesgar, tampoco le va a suceder nada grave: pasando el mensaje de la app al formato '.txt' se descubre que el texto 'Don’t touch here' oculta en realidad miles de caracteres, que la aplicación no es capaz de asimilar, por lo que se bloquea al intentar procesarlos todos.