Valeria Quer narra en un vídeo los primeros días de la desaparición de Diana: "Nuestros días se basaban en esperar noticias que no llegaban"

Valeria Quer, hermana de Diana Quer, ha publicado su segundo vídeo en su canal de Youtube, titulado 'Los primeros días sin mi hermana', horas después de la multitudinaria manifestación en contra de la sentencia de 'La Manada', protesta que ella misma encabezó.

En el vídeo, que ya tiene más de 25.000 visualizaciones, la joven explica lo ocurrido desde la noche de antes de la desaparición de Diana, cuya búsqueda mantuvo en vilo al país durante más de un año. En teoría, ninguna de las tres, ni Diana, ni Valeria, ni su madre, iban a ir a las fiestas del pueblo de Galicia en el que estaban, sino que se iban a quedar viendo una película en su casa. Sin embargo, a Diana Quer la invitó una amiga y acabó saliendo de fiesta, siendo la madre la que la llevó hasta el lugar.

La madre le ofreció a su hija ir a recogerla al pueblo a cualquier hora pero, según Valeria, su hermana "nunca ha querido molestar mucho y por no hacerle a mi madre levantarse se volvía ella sola a casa caminando". Al día siguiente, cuando Valeria y su madre se dieron cuenta de que Diana no estaba se pensaron que se "había quedado a dormir en casa de una amiga" y ella pensó que "estaría bien". Sin embargo, "la cosa se fue alargando y nadie sabía nada de ella", y fue esa misma tarde en la que imprimieron los carteles de 'chica desaparecida' y pusieron la denuncia de la desaparición. Después de eso sus días comenzaron a basarse en "estar en el sofá con la televisión puesta esperando noticias que no llegaban" junto a su madre.

"No recuerdo muy bien esos días porque para mí fueron bastante difíciles" porque todavía no se lo creía y sentía que "no era posible", confiesa la joven. Además, le regalaron un diario en el que iba escribiendo lo que sentía y escribir le ayudaba "un poco", pero "la situación era muy difícil". "Ese fue el principio de la tortura que hemos tenido que vivir durante 500 días", concluye Valeria Quer.