Concentración en Madrid contra los abusos judiciales en la presunta violación en los sanfermines por 'La Manada'

Cientos de personas se han concentrado esta viernes en Madrid, frente al Ministerio de Justicia, para protestar contra los "abusos patriarcales" que entienden que se están produciendo en el juicio por la violación grupal denunciada por una joven madrileña en los sanfermines del año pasado.

"Yo te creo", "No queremos ser valientes, queremos ser libres", "No es no, lo otro es violación" y "Basta ya de violencia patriarcal" han sido algunas de las consignas más coreadas durante la protesta, convocada por organizaciones feministas.

Un dispositivo policial ha vigilado en todo momento la concentración, que ha cortado la calle San Bernardo al tráfico, por la cantidad de personas que se han acercado a ella.

La protesta critica que el juicio por esta violación haya aceptado como prueba documental un informe sobre publicaciones de la denunciante en redes sociales elaborado por detectives privados.

En un mensaje difundido a través de redes sociales bajo la etiqueta Justicia Patriarcal, las convocantes muestran su "rabia e indignación" por la admisión de esta prueba y acusan a la Justicia de ser "cómplice de los agresores" que, añaden, "saldrán impunes una vez más". "No lo podemos permitir", "Ninguna agresión sin respuesta", añade el mensaje para difundir esta convocatoria en redes.

El juicio contra los cinco acusados -José Ángel P.M., Jesús E.D., Ángel B.F, Antonio Manuel G.E, y Alfonso Jesús C.E- de una violación grupal presuntamente ocurrida en la madrugada del 7 de julio de 2016 se está desarrollando a puerta cerrada en el Palacio de Justicia de Pamplona.

Los acusados se enfrentan a una petición de 22 años y 10 meses por parte de la Fiscalía y a mayores penas pedidas tanto por la demandante como por el Gobierno autonómico y el Ayuntamiento de Pamplona por un delito continuado de agresión sexual, otro contra la intimidad y otro de robo con intimidación.

Concentraciones en otras ciudades del país

Aunque el número de afluencia destaca en la concentración de Madrid, varias ciudades han querido formar parte de este rechazo a la decisión del juez, como sucede en Valladolid y Gijón.