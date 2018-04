Un taxi arrolla mortalmente a un hombre cuando cruzaba la M-40 en Madrid

"El taxista no ha tenido tiempo de reaccionar, se lo ha visto prácticamente encima", explicó la fuente, que indicó que el cuerpo del joven impactó contra la luna delantera del taxi y quedó tendido en la calzada con múltiples traumatismos, en particular "un traumatismo facial severo".



El atropellado entró en parada cardiorespiratoria y, aunque la primera unidad de Samur Protección Civil que llegó al lugar de los hechos trató de lograr su reanimación, las maniobras no dieron resultado y los facultativos confirmaron finalmente el fallecimiento.



El taxista, que fue curado de pequeñas abrasiones en los brazos por la rotura de los vidrios del parabrisas, tuvo que recibir asistencia de psicólogos del Samur por el estado de shock en el que entró a causa del accidente.



El atropello se produjo en la calzada exterior de la vía, a la altura del kilómetro 16, que fue cerrado el tráfico en varios carriles y se permitió el paso por la zona libre, aunque al finalizar los trabajos de emergencia la autovía quedó despejada.



La Guardia Civil, que contó con la colaboración de la Policía Municipal en el primer momento, se encargó de efectuar el atestado y llevará a cabo la correspondiente investigación sobre el siniestro, agregó Emergencias-Madrid.