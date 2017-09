Un niño de 13 años ha sido agredido por seis compañeros de su instituto de Alicante

El niño, que fue agredido por unos compañeros de clase, se está recuperando gracias al tratamiento que está recibiendo, dice su madre.

El pequeño declara que le pegaron frente a un bar y que nadie hizo nada, además, después de la paliza entró al bar a lavarse las manos y le echaron de allí.

El menor también denuncia que ha recibido golpes en clase y que "el profesor no hacía nada, se limitaba a mirar su ordenador sin inmutarse, no intenté defenderme porque cuanto más me defendía más me pegaban".

Su madre, Carmen María Serrano opina que "con la edad que tiene su única preocupación tiene que ser que saque el curso, pasárselo bien, es lo que un crío de 13 años tiene que pensar y no lo que está viviendo".