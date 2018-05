TuEnfermeraDejaHuella, la campaña que ensalza el vínculo entre pacientes y enfermeros

Con motivo del, que se celebra este domingo 12 de mayo, el Consejo General de Enfermería ha lanzado la campaña nacional #TuEnfermeraDejaHuella en la que pacientes y enfermeros cuentan la relación que han mantenido durante sus enfermedades o tratamientos. Se trata de un vídeo que recoge los testimonios de seis pacientes con distintos perfiles y de las enfermeras y enfermeros que les han tratado, como homenaje a las "292.000 enfermeras que dedican su vida" a las personas con problemas de salud y que se difundirá a través de la radio y acciones en hospitales y redes sociales.

Portadora de una bolsa de colostomía, Ángeles Muñoz afirma en el vídeo que sus enfermeros Alberto y Ainoa le "cambiaron todo". "Me dieron una bolsa mucho más pequeña, que yo me cambiaba sola. Me fui de veraneo, iba a la playa y nadie lo notaba. Me salvaron casi la vida".

Por su parte, María Teresa Sánchez relata que tuvo una crisis personal emocional y que su enfermero ha sido su "gran soporte a nivel emocional". "Me ha ayudado a salir de donde estaba inmersa, que era una depresión importante". Con dos personas dependientes a su cargo, Eva María Requen agradece el apoyo y la ayuda que los enfermeros prestan a los cuidadores en los domicilios: "No está pagado con dinero, de verdad". Al recordar el shock que recibió cuando a su hija de dos años le diagnosticaron diabetes de tipo 1, Paloma Fuertes comenta que "fue una situación horrible" y que "si no hubiera sido por la ayuda de nuestra enfermera, hubiera sido mucho más difícil de superar".

Su hija, Claudia Moreno, reconoce que la enfermera "ha sido mi ángel de la guarda" y que "ha estado ahí siempre", mientras que Lucía Sardón, otra joven aquejada de la enfermedad desde sus primeros años de vida, revela que "ha creado un vínculo también fuera de la consulta, porque siempre puedo contar con mi enfermera". La campaña cuenta también con el testimonio de Graciela Porres, enfermera de las dos chicas que, emocionada, dice que "todo lo que hago lo hago por ellos, porque les quiero y me pongo muy fácilmente en su lugar".

Además, el vídeo recoge el "agradecimiento infinito" de Miguel Heras, trasplantado de hígado, porque su enfermera "casi le salvó la vida", ya que "cuando estaba ya en el quirófano, ella se dio cuenta de que la sangre que me iban a meter no era la adecuada". Cinco minutos de testimonios que terminan con el abrazo de los pacientes y los enfermeros que les han dejado huella.