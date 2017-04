El título de graduado en ESO se podrá obtener con dos asignaturas no troncales suspensas

El Gobierno prepara un cambio sobre la LOMCE, la ley concebida para elevar el nivel de exigencia y de calidad educativa en las aulas. La modificación implicaría que los alumnos de 16 años podrían pasar este curso, y mientras no se consiga un pacto de Estado por la Educación, con hasta dos suspensos. En este caso, las asignaturas no superadas no podrán ser Lengua Castellana, Literatura o Matemáticas, una excepcionalidad que ya contemplaba la anterior LOE.

Asimismo, la superación de la reválida tampoco sería un condicionante para avanzar en los estudios. Cabe recordar que es una prueba voluntaria y que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, prometió que dicho examen no tendría efectos académicos hasta alcanzar el pacto de Estado que está pendiente. De avanzar esta modificación, sería el tercer cambio al que se somete la LOMCE.