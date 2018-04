La sentencia de 'La Manada' causa indignación entre los políticos

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha tachado de "vergonzoso y asqueroso" el fallo del tribunal sobre 'La Manada' porque opina que al condenarles por abuso sexual y no por agresión sexual, están "lanzando el mensaje a las mujeres de que si no se juegan la vida" en un caso así, lo suyo no se considerará una violación.

Para Iglesias, "esto no es un problema de la dureza del Código Penal" sino "de qué hecho se atribuye a un delito muy concreto" y, en este contexto, "el mensaje que se está trasladando es que no hubo ni violencia ni intimidación".

Es, en su opinión, el mensaje de que "cinco hombres puedan meter a una mujer en un portal y la violen" y "como ella no se ha resistido", aunque ellos duplicaban su tamaño, "no hay violencia ni hay intimidación". "Esto tiene que tener a todas las mujeres indignadas", ha asegurado, antes de vaticinar que en la tarde de este jueves se verá "a lo mejor de la sociedad española, que es el movimiento feminista" en las calles "diciendo que esto no se puede consentir".

El PSOE esperaba una sentencia que "proyectara seguridad sobre las mujeres"

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha dicho, en relación con la sentencia a los miembros de la Manada, que los socialistas no esperaban una resolución "ejemplarizante", pero sí que "proyectara seguridad sobre las mujeres".

En rueda de prensa en Ferraz, Ábalos se ha referido así a la sentencia de la Audiencia de Navarra que condena a los cinco miembros de la Manada a nueve años de prisión por un delito continuado de abuso sexual, pero no por violación.

Ábalos ha comentado que, en un primer análisis, llama la "atención" que la Fiscalía, que es quien ejercía el ministerio público y pedía condena por agresión sexual, haya reducido "de un modo importante" la calificación. Por ello, ha augurado que se entrará en "debate social" sobre el tipo penal que tendrá "efectos en la sociedad". "Si se entiende como violencia la intimidación o si evitar la fuerza significa que no hay violencia", ha opinado.

El responsable de Organización ha dejado claro que el PSOE está "absolutamente comprometido" en la lucha por la igualdad, "y las mujeres tienen tanto derecho como los hombres a vestir como quieran, a vivir como quieran y a comportarse como quieran". Sin que ello presuponga, ha dicho, "ninguna presunción, ninguna predisposición, ni constituya oportunidad para ningún tipo de delito".

El Gobierno Vasco considera la condena "escasa"

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha opinado hoy que la condena impuesta a los cinco miembros de La Manada es "francamente escasa" y la sociedad actual "difícilmente" va a comprender que la sentencia conocida hoy es "expresión de una Justicia que emana del pueblo".

La Audiencia de Navarra ha condenado a penas de nueve años de prisión a los cinco miembros de 'La Manada' por abuso sexual con prevalimiento a una chica en los sanfermines de 2016.

El tribunal los condena por abusos sexuales y no por agresión sexual, delitos que se diferencian por el uso de la violencia y la intimidación, con lo que entiende que los abusos se produjeron sin consentimiento pero sin que concurrieran esas circunstancias.

En declaraciones a los medios de comunicación tras conocer este fallo, el portavoz del Gobierno Vasco ha asegurado que no alcanza a comprender cómo un juez puede considerar en este caso que ha habido abuso sexual y no una agresión sexual con violencia e intimidación.

"No es concebible que un hecho de estas características pueda producirse o tener lugar sin violencia y sin intimidación, salvo que se arranque o se haga un planteamiento que cosifica a la mujer o que considere que la violencia machista es plenamente legítima", ha resumido Erkoreka. También ha recordado que el artículo 117 de la Constitución dice que la Justicia emana del pueblo. "A la altura de la conciencia social del siglo XXI, francamente, nuestro pueblo difícilmente va a comprender que esta sentencia sea expresión de una Justicia que emana del mismo", ha reflexionado. Erkoreka ha añadido que las normas jurídicas han de ser interpretadas también en función de la realidad social del momento y el lugar en el que tienen que ser cumplidas.

"Creemos que este pronunciamiento judicial no va a ser en absoluto comprendido por la sociedad. Desde luego no por la sociedad vasca, pero creemos que por la sociedad del siglo XXI en el contexto europeo, en absoluto", ha resumido.

Erkoreka ha puntualizado que estas afirmaciones se enmarca en un pronunciamiento inicial hecho con "absoluta cautela" porque todavía no conoce la fundamentación jurídica del fallo, además se trata de un pronunciamiento sujeto a recursos, que no es firme.

La Junta de Andalucía esperaba "la máxima condena"

La consejera andaluza de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha dicho que esperaban la "máxima condena" para los acusados de violar a una joven en los Sanfermines por la "gravedad" de los hechos, pero esperará a conocer en detalle la sentencia para ver los "matices" en los que se basa.

Sánchez Ha valorado que haya una condena porque también se estaba planteando la absolución, pero ha dicho que esperaban la pena máxima, por lo que tendrán que esperar a conocer "en qué ha consistido -la sentencia- y si recoge la gravedad de los hechos".