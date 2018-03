Un sacerdote cuestiona la ideología de género: "¿No se está imponiendo una visión sesgada del ser humano y la sexualidad?"

El sacerdote de Tobarra, don Pedro, ha cuestionado durante el sermón del Viernes Santo la ideología de género: "¿No se está imponiendo una visión sesgada del ser humano, la sexualidad, el cuerpo humano y de las relaciones varón-mujer?".

"Oímos hablar de la cuestión de género, del no sexismo, de los derechos trans. Detrás de todo esto hay en primer lugar personas, y mucha veces que sufren y que además muchas veces son tratadas injustamente y eso no puede seguir así", ha indicado, para preguntarse "si es la ideología de género la respuesta adecuada a su sufrimiento".

También ha cuestionado si esta ideología tiene "base científica sólida". "Con la excusa de defender los justos derechos de la mujer y de reconocer la llamada expresión sexual ¿No se está imponiendo una visión sesgada del ser humano, la sexualidad, el cuerpo humano y de las relaciones varón-mujer?", ha añadido.

Para este sacerdote, la ideología de género se está "imponiendo como la única solución posible". "Esta ideología afirma que no hay diferencias entre varón y mujer, y que el sexo biológico no afecta para la identidad sexual", ha apuntado. Además, se ha preguntado "por qué se desconocen los estudios científicos suecos sobre el alto nivel de suicidios y trastornos psiquiátricos en quienes se someten a hormonación y operación de cambio de sexo y que son personas que siguen sufriendo porque lo que se les ha propuesto les ha herido más tal vez". "¿No sería mucho mejor guiarse por estudios científicos que existen, valorar las consecuencias de actuaciones y terapias, y buscar soluciones que no rompan la unidad y la dignidad de las personas?", ha señalado, para afirmar que en la relación de las personas con su cuerpo y su ser hay límites, "los propios de la naturaleza humana y el ser personal".

Igualmente, ha mostrado su rechazo al proyecto de ley que "casi nadie sabe que existe", para "imponer a todos los niveles y todos los campos esta visión del hombre". "Incluye hasta un sistema de vigilancia y de sanciones para quien lo acepte ¿Es propio de un sistema democrático imponer una ideología, sancionar la libertad de expresión? ¿No es esto más propio de una dictadura o una Inquisición?", se ha preguntado.

También ha hablado de la asignatura 'Educación por la igualdad' que se impartirá el curso que viene en Castilla-La Mancha, para cuestionar si respeta el derecho a la educación de los hijos, "que es de los padres antes que los gobernantes". "¿No recuerda más bien la asignatura del 'Espíritu nacional' que nuestros mayores usaron en la dictadura y que ocurren en todos los regímenes totalitarios que existen?", ha agregado.

"Los deseos y emociones no son nunca criterios éticos fiables ni están por encima de los derechos, y la opinión de la mayoría tampoco", ha dicho el párroco, para concluir instando a no dejar que se produzca "un verdadero 'fracking' humano que dejará heridas tremendas".