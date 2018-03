La indignación en las redes sociales deriva en una cadena de peticiones en Change.org tras la muerte de Gabriel Cruz

La plataforma de recogida digital de firmas Change.org registra varias peticiones tras la detención de Ana Julia Quezada, la pareja del padre de Gabriel Cruz, el niño de 8 años cuyo cadáver apareció en el maletero del coche de la mujer tras desaparecer el 27 de febrero en Níjar (Almería).

La petición que más firmas recoge por el momento, casi 130.000 de las 150.000 solicitadas, es la que reza 'Cadena perpetua para la asesina de Gabriel Cruz', dirigida al Ministerio de Justicia para que le sea impuesta dicha pena a la detenida. "Alguien que tiene la sangre tan fría de arrebatarle la vida a un pequeño angelito, que tenía toda una vida por delante, una vida repleta de sueños por cumplir, una vida por vivir, por crecer... no debe de estar en la sociedad, viviendo la vida como si nada hubiese pasado", dice la petición. Por ello, piden que "pase toda su vida en la cárcel, porque Gabriel no volverá y eso lo tiene que pagar y no puede quedar impune (cumpliendo sólo unos años).

#TODOSOMOSGABRIEL

Con 620 firmas recogidas hasta el momento, se encuentra la petición 'Que Gabriel cumpla su sueño, que Gabriel viva en el mar', dirigida al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a Íñigo de la Serna, ministro de Fomento, y a Juan Luis Pedrosa, director de Salvamento Marítimo. "Dado el conocimiento que se tiene del gusto, vocación y conocimiento de Gabriel Cruz sobre la fauna marítima, sobre el mar, y por otra parte, según las palabras de sus padres, él quería ser biólogo marino, propongo, si así lo estiman oportuno o posible, la designación de un buque o una infraestructura de Salvamento Marítimo con el nombre de Gabriel", dice la petición.

Con algo más de 1.250 de 1.500 firmas se encuentra la petición 'Cambien el nombre y pongan "Gabriel Cruz' al Acuario de Sevilla, el niño 'pescaito'", dirigida al Ayuntamiento de la capital hispalense. "Este niño bueno nos tiene que recordar cada día el respeto a los demás, la importancia de salvaguardar a toda costa la infancia y que no se pueden permitir crímenes atroces como este. Un sencillo gesto como ponerle su nombre al Acuario de Sevilla podría ser un detalle para que todos lo sigamos teniendo en mente, a él y a tantos niños que sufren o son agredidos", afirman.

'Que Ana Julia Quezada Cruz sea obligada a cumplir condena en la República Dominicana', reúne ya más de 191.000 firmas de las 200.000 solicitadas y recoge en su exposición que la ahora detenida "estuvo junto a su pareja y a cientos de voluntarios y efectivos de emergencias buscando al pequeño por las cercanías de donde desapareció; llegando, incluso, a manipular las pruebas sobre el terreno para distraer la atención de los investigadores".

"Sabiendo que la justicia española resultará ser insuficiente castigo y demasiado complaciente para con esta asesina, incluso si se le impusiera la pena de 150 años de prisión o cadena perpetua, ya que se encontraría con el confort de cualquiera de las cárceles españolas", solicitan que la mujer sea reclamada por el Departamento de Justicia de República Dominicana, de donde es originaria. "Y a su vez solicitamos también que Ana Julia Quezada Cruz sea considerada persona non grata en todo el territorio español", concluyen.