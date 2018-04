Un pueblo de Guadalajara pedirá declarar 'Non Gratos' a los miembros de 'La Manada' y al juez que pidió su absolución

El alcalde de Pozo de Guadalajara (Guadalajara), Teo Baldominos, propondrá en el próximo pleno nombrar personas 'Non Gratas' a los integrantes de 'La Manada' y al juez Ricardo González que pidió su absolución, tras la sentencia por la que se ha condenado a los cinco acusados a penas de 9 años de prisión por abuso sexual a la joven durante las fiestas de San Fermín del 2016.

La Corporación municipal se muestra "profundamente asqueada y dolida con estos sujetos", a los que, si bien no tiene capacidad jurídica para prohibir la entrada a su municipio, "sí puede mostrar su más profunda y absoluta repudia". "No queremos que ni ellos, ni nadie así ponga un pie en nuestro municipio, donde se respeta a las personas y trabajamos por una sociedad en la que nadie tenga que pasar miedo sólo por el hecho de ser mujer", ha manifestado la Corporación en un comunicado.

Han traslado el respeto del municipio y de la corporación municipal hacia la justicia española y sus magistrados, asegurando que en muchas ocasiones "deben tomar duras decisiones en las que luego pueden acertar o no; de la misma forma que estas pueden ser recurridas, como parece ser que así será".

"Pero el equipo de Gobierno de Pozo de Guadalajara quiere condenar enérgicamente y mostrar su más profundo rechazo y malestar hacia los integrantes de ese maldito grupo, mal llamado 'La Manada', pues cualquier lobo es más humano que esos cinco miserables". De la misma forma, desde la Corporación "se mastica un amargo sentimiento de desconcierto y tristeza por la decisión y palabras del juez Ricardo González, que pidió la absolución para los violadores".

"Sus palabras nos llenan de asco, sinceramente, como aquel que mastica una fruta podrida no queremos señalar al árbol, pues confiamos en la justicia; pero el sabor intenso a descomposición nos obliga a escupir estas palabras y desahogarnos", así lo ha expresado el alcalde socialista de la localidad.

"Llevaremos a pleno esta propuesta, porque no queremos aquí sujetos como los de esa 'Manada', a los que no me atreveré a definir como personas, pero tampoco quisiera comparar con animales, que son mucho más nobles", ha afirmado.

Originariamente, el título de persona 'Non Grata' emana de la jurisdicción diplomática y está legislado en el Convenio de Viena, por el cual un Estado puede vetar la entrada a un diplomático a su país, señala el Ayuntamiento, que añade que fuera de este uso diplomático no tiene consecuencias jurídicas, "pero significa y manifiesta públicamente una expresión de repudia, que indica que el sujeto no es bien recibido en el pueblo".