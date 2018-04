Prisión sin fianza para el acusado de matar a su pareja en Albox (Almería)

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Huércal-Overa (Almería) ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido el pasado viernes en Albox (Almería) como presunto autor de la muerte de su pareja, María del Carmen Ortega Segura.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han informado de que este tribunal, competente en Violencia sobre la Mujer, investiga al hombre por un delito de homicidio y otro de lesiones del artículo 153 del Código Penal. Han precisado que desde el año 2014, el detenido, M. P., había sido juzgado en tres ocasiones por juzgados de lo Penal de Almería por hechos relacionados con la violencia de género.

En su contra se incoaron sucesivamente hasta tres diligencias urgentes en las que, sin embargo, resultó absuelto ya que su pareja se negó reiteradamente a declarar en su contra. Desde la incoación de las diferentes diligencias penales, el Juzgado de Huércal-Overa adoptó varias órdenes de protección como medida cautelar para asegurar la protección de la presunta víctima. No obstante, al haberse resuelto todas con la absolución del presunto maltratador, el Juzgado se vio obligado a poner fin a las citadas órdenes, según el TSJA.

La víctima, María del Carmen Ortega Segura, de 48 años, falleció la noche del viernes de forma violenta y se desangró, aunque no ha trascendido la forma en la que fue agredida. M.P. había sido denunciado por malos tratos por la mujer en 2016, según la Guardia Civil, y ese mismo año fue absuelto de la acusación. En la actualidad no había ninguna orden de alejamiento en vigor ni otra medida de protección para la mujer. Posteriormente no hubo más denuncias, según el Instituto Andaluz de la Mujer.

El Ayuntamiento de Albox (Almería) ha decretado un día de luto oficial en el que las banderas ondearán a media asta por María del Carmen Ortega Segura, que presuntamente murió a manos de su pareja en el posible último caso mortal de violencia de género del país.