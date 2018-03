"Los policías se han abrazado y algunos han llorado", el relato de una testigo del momento en que se ha hallado el cadáver de Gabriel

Ana Julia, la pareja del padre de Gabriel, ha sido detenida este domingo tras el hallazgo del cadáver del menor de ocho años en su coche. Una testigo presencial ha explicado a Onda Cero que los policías iban con chaleco pero vestidos de paisano, y tras encontrar al pequeño se han abrazado y alguno ha llorando.

La detención de Ana Julia Quezada se ha producido en el municipio de Vícar (Almería) en el marco de un amplio operativo de la Guardia Civil, cuyos agentes "han llorado" tras encontrar el cuerpo sin vida del pequeño en el maletero del turismo que conducía la principal sospechosa de su muerte. Testigos presenciales han descrito que, tras interceptar el vehículo, de color gris, y "cortarle el paso", la Guardia Civil "ha levantado el capó, ha levantado una capa y ha dicho 'afirmativo'", tras lo que han informado a la mujer que "de que estaba detenida".

"Los agentes se han abrazado llorando", han relatado para precisar que Ana Julia ha sido esposada "contra el capo", tal y como se recoge en el vídeo grabado por vecinos y en el que se le oye decir: "No he sido yo, he cogido el coche esta mañana".

Varios coches han seguido a Ana Julia este domingo hasta La Puebla de Vícar, a unos 80 kilómetros al oeste de las Hortichuelas. Cuando se encontraba a punto de entrar en un garaje de un bloque de pisos la han sacado del turismo y esposado. En el maletero del turismo llevaba el cuerpo sin vida de Gabriel. Ahora se trata de determinar si en el secuestro y muerte del pequeño Gabriel participó esta mujer o hay otras personas implicadas.

Por otro lado, a las 18,00 horas llegaba a casa de la abuela paterna, de la que salió Gabriel a las 15,30 horas del día 27, un equipo de cuatro psicólogos del servicio unificado de emergencias de Andalucía 112 tras un trasiego constante de allegados y familiares .