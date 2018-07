La Policía Nacional investiga el robo de un incunable del siglo XV en la Catedral de Huesca

La Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional está investigando la desaparición de un incunable del siglo XV que se encontraba en el archivo de la Catedral de Huesca. El documento, de 1477, escrito en latín y firmado por el rey de Aragón, Fernando II, indica que "se han de derribar las mezquitas que queden todavía en pie para reorganizar el urbanismo de Huesca y, además, para evitar que los musulmanes sean reincidentes en su culto anterior".

Así lo han explicado fuentes de la Diócesis de Huesca, al subrayar la "importancia" que tiene este documento histórico no solo para la Catedral de Huesca, sino para el conjunto de Aragón y de Europa.

El actual archivero de la Catedral oscense trabaja con este incunable de 1477 que ha protagonizado también uno de los artículos de la revista 'Argensola', que edita el Instituto de Estudios Altoaragoneses, firmado por el doctor en Historia de la Universidad de Zaragoza, Miguel Angel Pallarés. "No hace mucho tiempo, al solicitarlo un investigador para cotejarlo", se dieron cuenta de que no aparecía y, en un primer momento, pensaron que se podría haber depositado en otro lugar del archivo. Sin embargo, "se ha mirado reiteradamente" y este incunable zaragozano no ha aparecido, por lo que se decidió denunciar su robo.

El documento es una monitoria (amonestación) para que los musulmanes de Aragón y Navarra derriben las zomas (minaretes) de las mezquitas desde donde se invocaba a Mahoma en la llamada a la oración.