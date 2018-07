La Policía Nacional confirma que el hombre encontrado en el hueco del ascensor del Hospital de La Paz llevaba muerto ocho días

EL CADÁVER NO SE HA IDENTIFICADO

El fuerte hedor que desprendía la zona donde estaba el cadáver fue lo que alertó al personal de mantenimiento que encontraron el cadáver. La principal hipótesis que se baraja es el accidente laboral porque, aunque el hombre no es empleado del hospital, portaba encima una llave maestra del ascensor. Por el momento, su identidad no ha sido confirmada ya que no llevaba encima ningún documento identificativo.