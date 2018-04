Piden 17 años de prisión para dos policías por detener a una mujer con acusaciones falsas en Madrid

La Fiscalía de Madrid solicita 17 años de prisión para Antonio J. J. y Gabriel Antonio R. J., dos agentes de policía que a cambio de dinero detuvieron a una mujer acusándola de hechos falsos para satisfacer el ánimo de venganza de la persona que les ofreció dinero. Serán juzgados el próximo martes en la Audiencia Provincial de Madrid.

El fiscal les imputa los delitos de cohecho, detención ilegal y falsedad documental. En enero de 2014 uno de los acusados, Noureddine Maarouf El Hachni, y para quien el fiscal pide doce años de prisión, denunció a su ex pareja como responsable de un robo en el que se sustrajeron en su domicilio 53.000 euros. El fiscal sostiene que "como venganza y con intención de darle un escarmiento" a su ex pareja el acusado ideó un plan para tenderle una trampa.

Para ello contactó con Mohamed Laamarti, El Ouriaghli, para quien también se solicitan doce años de prisión, y con los policías juzgados para que a cambio de 20.000 euros detuvieran a su ex pareja y la metieran en prisión. "Plenamente conscientes de que no concurría causa legal para ello" ambos policías detuvieron a la ex pareja de Noureddine a la salida de un bar. Los delitos que falsamente le imputaban eran: atentado con arma de fuego por haberles disparado con una pistola y otro contra la salud pública por haber encontrado en su vehículo diez gramos de cocaína, otros diez de heroína y ocho de MDMA.

"Tanto la sustancia, efectos, como el arma de fuego habían sido previamente colocadas por los acusados en poder de la detenida", explica el representante del Ministerio Público. A continuación llevaron a la mujer a la comisaría de Moratalaz donde confeccionaron un atestado policial "a sabiendas de que lo reflejado en el mismo no se ajustaba a la verdad".

Como consecuencia de dicha actuación policial la ex pareja de Noureddine permaneció 39 días en prisión acusada de los delitos de tentativa de homicidio, tenencia ilícita de armas y contra la salud pública. Ambos agentes recibieron de Noureddine, a través de Mohamed, 5.000 euros cada uno, es decir, la mitad de cantidad previamente acordada.