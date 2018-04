Una perrera de Ourense impide a un matrimonio de 85 años adoptar a un cachorro

Nelson Rodríguez, un vecino de 85 años, acudió a la perrera de Ourense acompañado de su sobrino para adoptar un cachorro de perro para él y su mujer, quienes adoran a los animales. Al llegar, encontraron jaulas con una veintena de perros y uno pequeño, de poco más de un año y dócil, se acercó a ellos. Les pareció la mascota perfecta. Pagaron los 95 euros, rellenaron unos documento y acudieron a un veterinario a que le pudieran el chip.

Sin embargo, tal y como explican a La Voz de Galicia, la perrera había alertado al veterinario para que no le pusiera el chip porque ese perro no podía quedarse con la pareja de ancianos.

"Nos dijeron que este perro no podía ser, que teníamos que quedarnos con uno viejo", explica. De hecho, su sobrino tuvo que comprometerse inicialmente a quedarse con el animal en caso de que el matrimonio no pudiera hacerse cargo de él.

Nelson y su mujer, Concepción, dicen que prefieren un perro que no sea mayor porque es más fácil de dominar. "Si es pequeño podemos educarle a nuestra manera, pero si es viejo no hay forma. A mi esposa le gusta pasear y no queremos que se nos escape", explica.

Desde Progape, la presidenta Area Gil indica que no entregan cachorros o perros de menos de un año a personas mayores a no ser que alguien joven se comprometa a hacerse cargo. "Si en seis o siete años no pueden cuidarle, ¿qué hacemos con los perros?", se pregunta.

En el caso de Nelson y Concepción dice que fue, una vez ya se habían ido hacia el veterinario, cuando se enteraron de que ya se les había perdido un perro y esa fue la razón por la que se les denegó la adopción. "Preferimos que esté aquí a que se pueda escapar y lo atropelle un coche", argumentó Gil.