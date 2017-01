Pablo Ráez vive un "periodo muy duro" porque sufre un rechazo de la médula que le trasplantaron

El joven de Marbella (Málaga) enfermo de leucemia que revolucionó las redes sociales a través de su lucha contra la leucemia y sus mensajes a favor de la donación de médula ósea, Pablo Ráez, ha informado de que está teniendo "un periodo duro", al sufrir un rechazo de la médula, conocido como "enfermedad de injerto contra huésped".

Se trata, según ha explicado a través de sus redes sociales, de "algo complejo de explicar", pero ha añadido que, "lentamente", se está recuperando. No obstante, ha anunciado estar "feliz, como siempre", a pesar de expresar que todos los días piensa "si volveré a recuperarme correctamente", señalando que "realmente no me importa mientras pueda disfrutar de mi vida".

Así, ha indicado que va "a por todas", ya que "cada día es un día increíble lleno de cosas buenas y obstáculos que superar pero eso es la vida, dar el máximo de ti cada día". Además, ha aprovechado, una vez más, para felicitar "la vida, no las navidades, os felicito a todos los que vivís cada día como si fuera el último".

Por último, ha agradecido a todas las personas que le siguen "día a día", a todos los donantes nuevos, a todos los jóvenes "que quieren cumplir su mayoría de edad por ayudar en este mundo" y al Hospital Regional de Málaga "por todo lo que ha hecho por mí y sigue haciendo", así como a sus amigos y familia. "Gracias a todos, gracias a la vida", ha concluido.

Juegos mundiales para deportistas trasplantados

Precisamente, Pablo Ráez ha asistido este martes a la reunión mantenida, en el Palacio de los Deportes Martín Carpena, del Comité Organizador Local de los Juegos Mundiales para Deportistas Trasplantados, como abanderado del equipo español e imagen de los juegos, junto al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, bajo la presidencia de dicho comité. A esta reunión han asistido también las concejalas de Deporte, Elisa Pérez de Siles, y de Accesibilidad, Francisca Bazalo; y el coordinador del comité, Vicente Granados.

En este primer encuentro se han iniciado las primeras gestiones por áreas y reparto de tareas de cara a este evento deportivo, que se celebrará en Málaga del 25 de junio al 2 de julio, organizados por el Ayuntamiento de Málaga con la colaboración de la Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga.

La organización quiere alcanzar los 3.000 participantes en este acontecimiento, que se celebra cada dos años. Las últimas sedes han sido en Mar Del Plata -Argentina, en 2015-, en Durban -Sudáfrica, en 2013- y Goteborg -Suecia, en 2011-. Los juegos, según han explicado, representan el evento de concienciación de donación de órganos "más grande del mundo" y tendrán su siguiente edición en NewcastleGateshead, en 2019.