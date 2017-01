Pablo Ráez: " La médula está luchando por agarrar bien a mi cuerpo, todo entra dentro de lo normal"

Pablo Ráez, el joven con leucemia que inició una campaña en redes sociales para impulsar la donación de médula, ha escrito un nuevo mensaje en las redes sociales para mostarse de nuevo optimista.

El pasado jueves aseguró que estaba pasando "un periodo duro", al sufrir un rechazo de la médula, conocido como "enfermedad de injerto contra huésped".

No obstante, este sábado lo miraba con otros ojos: "El famoso rechazo(eich) que estoy teniendo no es exactamente tan grave como lo ponen. Que esto aparezca no significa que todo haya llegado al final, significa que la medula está luchando por agarrar bien a mi cuerpo , todo entra dentro de lo normal".

Por ello, volvió a mostrarse fuerte y a hacer un balance positivo: "Es duro, complicado y difícil pero no mas que todo lo que llevo hasta ahora. (...)Estoy tan agradecido a todo en esta vida que no sabría por dónde empezar".