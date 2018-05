Nuevos audios de María del Mar, la joven asesinada por su pareja en el campo de tiro de Las Gabias: "Paso de complicaciones y voy a intentar desentenderme por completo"

María del Mar C., asesinada por su novio el pasado 11 de mayo en el campo de tiro de Las Gabias (Granada), dejó claro en distintos audios de voz enviados a través de WhatsApp a sus amigas, que su pareja tenía problemas psicológicos y hasta que había decidido acabar con la relación.

Este lunes Espejo Público ha revelado nuevos envíos de la joven en la que ponía de manifiesto lo que estaba ocurriendo en su relación de pareja. Esta es la transcripción completa:

Y me empezó a llamar, me empezó a mandar mensajes... "Que si no quieres hablar por teléfono, mándame mensajes, que no sé qué". Todo así, totalmente. Cogí y desconecté el móvil. Si es que paso de complicaciones. Yo ya, tía, me voy a intentar desentenderme por completo. Ya me han dicho que está yendo a su psicólogo, que está con las pastillas, pues ya está. Que algún día pasa algo grave que me llame y tal, pero que si no, que ya está, que él siga con su vida".