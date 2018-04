Una mujer pide ayuda ciudadana en las redes para identificar al agresor de su marido

Todo empezó la madrugada del domingo, tal y como cuenta Mayte Domínguez en su publicación de una conocida red social. Eran casi las 4 de la mañana cuando caminaba por la feria con su marido y un grupo de amigos. La mujer cuenta que su marido quedó algo rezagado, empezaron a oír alboroto, y cuando se giró vio a su pareja tendida en el suelo, con la cara ensangrentada y un joven encima de él golpeándolo.

El agresor, un joven completamente desconocido para la pareja, tras la paliza salió huyendo aunque un testigo intentó retenerlo. “(…)El hombre tuvo que soltarlo porque comenzó a pegarle a él y ya era un hombre algo mayor y no pudo retenerlo más” relata Mayte.

Pero lo que menos esperaba la pareja es que a la llegada de la Policía Nacional, el asunto quedara prácticamente zanjado. Sólo les pidieron la documentación a ellos e incluso relata que "un agente me cogió por la muñeca porque yo no sacaba el DNI, hasta que un compañero le dijo que era normal que estuviera nerviosa". Dicho compañero le dijo que ya no podrían encontrar al agresor y que lo mejor es que llamaran a una ambulancia.

Mayte no pudo ver nada, "fue todo rapidísimo". "No le vi la cara, porque me centré en auxiliar a mi marido". Tampoco José María, su marido, pudo ver nada. Él sólo recuerda un placaje en las piernas.

Tras la llegada de la ambulancia, trasladaron a José María al hospital Virgen del Rocío, donde tuvo que ser atendido de una fractura en la nariz y de una brecha en la frente. Después de varias pruebas, el equipo médico determinó que debían operarlo de la nariz, operación que se llevará hoy a cabo.

A raíz del suceso y ante la poca eficacia de la policía, Mayte está decidida a encontrar al agresor y por eso pide la colaboración ciudadana. Lo único que saben, gracias a un testigo, es que el joven debe tener unos 20 años, el pelo castaño, y están convencido de que sabe pelear, algún tipo de lucha o algo por cómo cometió la agresión.