Más de la mitad de los niños españoles dice haber sufrido violencia en el colegio

Más de la mitad de los niños españoles asegura que ha sufrido algún tipo de humillación o violencia en el colegio, según datos de la primera encuesta sobre violencia contra la infancia elaborada por Save the Children con menores de entre 10 y 17 años.

La organización, dedicada a la defensa de los derechos de los niños, ha dado a conocer la encuesta aprovechando la primera comparecencia que la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, tendrá en el Congreso donde dará a conocer los planes de su ministerio.

La ONG quiere insistir en la urgencia de que el Ejecutivo cumpla con el compromiso adquirido hace casi un año, cuando se aprobó una propuesta no de ley para instar al entonces Gobierno de Mariano Rajoy a desarrollar y presentar una Ley Orgánica en el plazo de un año, con los recursos necesarios para proteger de la violencia a todos los niños que viven en España.

"Hace un año -recuerda- conseguimos el consenso político de todos los grupos parlamentarios, a través de una propuesta no de ley, para admitir a trámite en el plazo de doce meses una Ley integral para la erradicación de todos los tipos de violencia contra la infancia". "Hoy nos encontramos con que esa propuesta sigue en un cajón", lamenta el director general de Save the Children, Andrés Conde, quien alerta de que "los niños no pueden esperar más".

Conde insiste en la necesidad de visibilizar la violencia sobre la infancia que, asegura, permanece oculta en la sociedad a la que solo le llegan los casos en los que el menor pierde la vida. Según la encuesta de esta ONG, más de la mitad de los niños reconocen que sufren algún tipo de violencia o humillación en el colegio. La mayoría burlas, rumores o golpes. Además, uno de cada cuatro ha participado en algún tipo de acto de violencia o humillación a otros compañeros.

"El acoso en el ámbito escolar es una forma de violencia entre iguales, no es un juego de niños y tiene consecuencias muy graves en su salud física y mental, llegando en ocasiones al suicidio", alerta. También es un fenómeno que sale de los colegios e involucra a los mismos niños en parques, en la calle o en las redes sociales.

Según el estudio de Save the Children, se da más violencia física entre los chicos (sobre todo entre los más pequeños) que entre las chicas, entre las que es más frecuente el maltrato psicológico. La violencia en el entorno escolar se focaliza especialmente en determinados niños.

Así, el 64% de los menores cree que son los niños con sobrepeso o gafas los que más lo sufren; el 47 % cree que son los que tienen problema o discapacidad; y el 42 % opina que también lo sufren los menores con distinta orientación sexual.

El pasado año, ocho niños murieron por violencia de género y 24 quedaron huérfanos por el asesinato de sus madres a manos de sus parejas o exparejas. La violencia machista deja daños psicológicos a veces irreparables en los niños.

La violencia en el ámbito familiar es habitual y especialmente dañina con el menor porque quien está causando el daño es la persona de referencia y la que le debería cuidar y proteger. Además, esta violencia suele normalizarse por parte de los niños que terminan por no reconocerse como víctimas.