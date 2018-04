Manchas de un vertido de crudo llegan a una playa del entorno del Parque Natural de Doñana

Las manchas de crudo consecuencia del vertido registrado en la tarde de este martes en la monoboya de la refinería La Rábida de Cepsa han alcanzado una playa del Espacio Natural de Doñana en el término municipal de Almonte (Huelva), en una franja de unos 150 o 200 metros. Así lo ha indicado en declaraciones a los periodistas en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) montado en la playa del Asperillo el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Fiscal, quien ha precisado que el crudo está llegando desde las cinco de la tarde "en galletas muy dispersas".

Ha asegurado que está "tranquilo" porque "afortunadamente, y sin menospreciar este tipo de sucesos, la afección parece que va a ser menor". La empresa Cepsa ha informado de que el derrame de crudo desde la monoboya de la refinería La Rábida durante una operación de descarga es de unos 50 litros de producto y ha abierto una investigación para establecer las causas del suceso.

Según ha explicado la compañía en un comunicado, la activación de la válvula de seguridad, que garantiza la desconexión de la manguera de descarga en una situación de sobreesfuerzo, fue lo que provocó el derrame. Parte del producto fue recogido de inmediato por medios físicos absorbentes y se continúa trabajando en la eliminación del resto.

Por otra parte, el consejero de Medio Ambiente ha criticado el hecho de que por parte del Ministerio de Fomento, a quien compete la gestión del vertido en el mar, "no haya habido comunicación oficial con el delegado de la Junta en Huelva o con algún representante de la administración andaluza". "Es verdad que ha habido comunicación en el ámbito técnico", ha reconocido Fiscal, aunque ha considerado que "debería haber habido una comunicación sobre la activación del Plan Interior Marítimo en nivel 1 o de las actuaciones por parte del Gobierno".

Fiscal ha precisado que ha recibido una llamada por parte de la secretaria general de Transporte del Ministerio de Fomento, "pero 22 horas después del vertido y me hubiera gustado que hubiese sido de otra manera". Por su parte, el director del servicio Emergencias 112 en Huelva, Francisco Huelva, ha señalado que "hay zonas de playa que no se han podido transitar por la pleamar y la bajamar nos va a pillar de noche", por lo que "hasta por la mañana, que se realice una nueva batida, desde Mazagón hasta Malandar, no se podrá comprobar si hay más o no".